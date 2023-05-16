Юрий Казаков избран ректором КНИТУ-КХТИ

Новым ректором Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) избран Юрий Казаков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Юрий Казаков родился 21 мая 1976 года в селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана. С 2020 года является временно исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета. Он автор более 100 научных трудов, в том числе 20 монографий и пяти патентов.

Напомним, процедура выборов ректора в КНИТУ-КХТИ стартовала в конце марта. На пост ректора КНИТУ-КХТИ претендовали три человека. Это Юрий Казаков, и.о. проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин и директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов