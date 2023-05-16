В России не планируют серьезно менять ЕГЭ в ближайшие 10 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ в ближайшие годы. Его цитирует ТАСС.

— Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет изменена в ближайшие 10 лет точно. Но она расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах, — поделился спикер своим мнением.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории включат вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Точные сроки неизвестны, однако в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что вопросы включат в задания после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах.

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Айрат Назипов