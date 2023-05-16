Беспрецедентные меры безопасности и рекордное число участников: как пройдет KazanForum в новом статусе

«В этом году, после придания федерального статуса, мы видим кратное увеличение по количеству участников и, конечно, по числу мероприятий»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Столица Татарстана завершает последние приготовления к самому главному событию года — Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum». Известный ранее как KazanSummit, он впервые пройдет на федеральном уровне. Новый статус уже отразился на форуме — на участие в нем заявились рекордные 15 тысяч участников, среди которых вице-премьеры и главы регионов России, министры и послы зарубежных стран, бизнесмены и даже мисс Вселенная. Подготовили для них свыше 200 мероприятий и порядка 100 проектов соглашений. Подробнее о KazanForum — в материале «Реального времени».

Более 15 тысяч участников из 85 стран и 84 регионов России

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — самое масштабное международное событие, ежегодно проходящее в Татарстане, как охарактеризовала его глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, в этом году соберет рекордное количество участников — более 15 тысяч. Прибудут они из 85 стран и 84 регионов России. Что касается последних, то самые крупные по численности участников делегации направят Башкирия, Самарская область, Санкт-Петербург, Чечня, Пермский край, Мордовия и Оренбургская область. Приедут и представители Москвы.

— В этом году, после придания федерального статуса, мы видим кратное увеличение по количеству участников и, конечно, по числу мероприятий, которые сами мы же и организовываем, — сказала Талия Минуллина.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — самое масштабное международное событие, ежегодно проходящее в Татарстане, как охарактеризовала его глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина/ Фото: tatarstan.ru

Большой наплыв гостей на KazanForum привел к тому, что гостиничный фонд Казани оказался загружен. Как рассказал руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов, на город в целом пришлась «большая нагрузка».

— Собственно говоря, это не может не радовать, что к форуму интерес, что на форум едут, что форум является центром притяжения такого количества друзей, партнеров и гостей нашей республики, — считает Максим Денисов.

Как рассказал руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов, на город в целом пришлась «большая нагрузка». Фото: tatarstan.ru

В новом статусе KazanForum не может пройти и без ВИП-гостей. Ни президента России Владимира Путина, ни, вопреки обещаниям Талии Минуллиной в апреле, премьер-министра страны Михаила Мишустина на форуме не будет. Зато прибудут три заместителя последнего — Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук. С большой делегацией на KazanForum приедет и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Что касается 85 стран, представители которых приедут в Казань, то некоторые из них отправляют большие делегации. Так, например, Турция направила свыше 100 человек.

— Основные делегации из стран по составу участников: самая масштабная — это Азербайджан; Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Это те страны, которые зарегистрировались, где более сотни участников. Порядка 45 дипломатических миссий будет, 27 чрезвычайных и полномочных послов подтвердили свое участие сегодня, — сообщила глава АИР Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Ожидается участие премьер-министра Таджикистана, десятка министров зарубежных стран — Катара, Пакистана, Афганистана, Омана и так далее. В списке также министр внешней торговли ОАЭ, министр юстиции исламских вопросов и благотворительных фондов Королевства Бахрейн, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии и глава МИД Уганды. Прибудут и вице-премьеры из Узбекистана и Азербайджана.

Среди гостей и президент Международного форума стран БРИКС из Индии, а также миссис Вселенная 2023 года, мисс Вселенная — 2022 из Бахрейна и «дамы, которые представляют благотворительные фонды, бизнес», например генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.



— У нас есть 235 делегаций особого уровня, которые находятся на особом контроле, — уточнила Талия Минуллина.

«Реальное время» является информационным партнером Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» будет работать выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

ПЦР-тесты и порядка 100 соглашений

Программа KazanForum включает в себя свыше 200 мероприятий — разного рода деловые сессии, конференции, круглые столы, образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Самые крупные из них — фиджитал-игры по футболу на базе Академии тенниса, которые стартуют уже сегодня и продлятся до 19 мая. Также участников будет ждать ярмарка халяль-индустрии на базе Агропромышленного парка, панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» и так далее.



Результативность мероприятия часто оценивается по характеру подписанных на нем соглашений и их количеству, обратила внимание Талия Минуллина. Ожидается, что на KazanForum их заключат порядка 100.

— В реальности прогнозируем, что их будет больше. Просто не все участники доводят до оргкомитета информацию о том, какие это соглашения, кем подписаны и какого характера, — уточнила глава татарстанского АИР.

Фото: tatarstan.ru

Среди подготавливаемых к подписанию на KazanForum документов есть и конкретные договоры на поставку продукции, и меморандумы, и соглашения между регионами, между предприятиями и между странами. Некоторые из них касаются транспорта и логистики, в том числе международного транспортного коридора «Север — Юг», молодежной политики, сферы халяль.

Множество соглашений разработано по линии образования. В частности, ожидается подписание документа о подготовке кадров для системы исламского финансирования. Таких специалистов, например, готовят в Бахрейне.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Учитывая масштаб форума и его статус, максимально усилят безопасность. В частности, несмотря на завершение пандемии коронавируса и в целом снижение заболеваемости, организаторы не стали отказываться от антиковидной профилактики и обязали всех участников сдавать ПЦР-тесты

— Для форума, на самом деле, сейчас введены беспрецедентные меры как соблюдения безопасности — санитарно-эпидемиологические, так и в целом физической безопасности. Поэтому доступ возможен только при прохождении регистрации, при наличии регистрационного бейджа и также при сдаче ПЦР-теста не ранее чем за 24 часа, — рассказал Максим Денисов.

Освещением событий KazanForum займутся 698 журналистов. Они представляют СМИ 40 стран. Кроме того, для проведения мероприятия отобрана и обучена тысяча волонтеров, владеющих несколькими языками.

Агропромышленный парк Казани «почистили» перед Russia Halal Market

Вновь в рамках KazanForum пройдет международная выставка индустрии халяль Russia Halal Market. Она начнет работу 17 мая в Агропромышленном парке Казани, в котором при подготовке к мероприятию провели полный косметический ремонт — убрали «незначительные обветшалости». Посетить халяль-ярмарку жители и гости города смогут до 20 мая.

В зале А разместятся более 300 экспонентов, в зале Б — 107. В общей сложности они займут свыше 14 тысяч квадратных метров.

— На сегодняшний день совместно с комитетом Духовного управления мусульман Татарстана мы с марта провели полный аудит всех экспонентов. То есть на сегодня на территории Агропромышленного парка Казани запрещенная продукция и не соответствующая канонам ислама вообще отсутствует. Мы полностью исключили. Специальная клининговая компания провела работы по доведению до требований ислама всех помещений, всех объектов. Те экспоненты, которые у нас были не согласны работать по требованиям ислама и не имели сертификата «халяль», они временно покинули и были заменены иными экспонентами, которые соответствуют и работают по требованиям ислама, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В выставке примут участие производители из Ирана, Турции и Сенегала. Они представят напитки, кондитерские изделия, морепродукты, национальные сувениры и одежду.

Свою продукцию представят и татарстанские бизнесмены, которым уделят особое внимание. В их точках можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, мед, кондитерские изделия и так далее.

— Мы сделаем акцент на производителях Республики Татарстан. Так как Республику Татарстан мы позиционируем как пилотный регион для развития экспорта халяль-продукции, — добавил Рустем Гайнуллов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Участие в Russia Halal Market также примут компании из других регионов России. Среди них Пермский край и Башкирия.

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