В Казани руины дома, где жил Ленин, отреставрируют и приспособят под жилье бизнес-класса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Флигель на территории усадьбы Ростовой в Казани, где на первом этаже в течение нескольких месяцев вместе с матерью, братьями и сестрами жил студент Казанского университета Владимир Ульянов-Ленин, собираются отреставрировать. Дом восстановят и приспособят под жилой дом с квартирами.

Проект был одобрен Управлением госэкспертизы Татарстана, после чего документацию направили на согласование в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Владельцем старинного дома и его кирпичного пристроя, согласно документам, является Андрей Петриченко. Собственник планирует, что итогом работ станет трехэтажный жилой дом общей площадью 1 212,4 кв. метра и строительным объемом 4 тыс. кв. метров.

Однако стоит отметить, что реставрировать придется, скорее, руины, которые предстоит отстроить заново. Эксперты заключили, что оставшиеся кирпичные стены имеют дефекты и повреждения, их техническое состояние классифицировано как аварийное, фундаменты — отсутствуют, а под существующими стенами они имеют дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Восстанавливать исторический флигель планируется в два этапа: сначала остатки строения разберут и вывезут для дальнейшей реставрации, а после этого строители разработают котлован и выполнят бетонные работы по устройству стен и перекрытий.

Проект реставрации флигеля, как и основного дома усадьбы, прошел государственную историко-культурную экспертизу. Ее поручили известным татарстанским архитекторам Гузель Исхаковой и Лейсан Ахтямовой, а также историку и профессору Института международных отношений КГУ, руководителю кафедры ЮНЕСКО Рафаэлю Валееву.

Подробнее об истории этого дома, а также о более ранних попытках реставрации и плане работ — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова