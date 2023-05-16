Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно поддержали денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД) с целью установления безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил.

— С начала 90-х годов договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью, — сказано в документе.

Фото: duma.gov.ru

Одновременно с этим для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.



13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией ДОВСЕ. Причинами, в частности, стало уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок и прямое превышение НАТО установленных лимитов.

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что Федеральное собрание России рассмотрит вопрос о денонсации договора. Официальным представителем президента России Владимира Путина при рассмотрении парламентом вопроса о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе назначен замглавы МИД страны Сергей Рябков.



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Айрат Назипов