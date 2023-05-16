Грузинская авиакомпания получила разрешение на полеты в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Грузинской авиакомпании Georgian Airways разрешили осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиакомпании разрешили следовать по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси семь раз в неделю. Полеты начнутся с 20 мая.

Отметим, что на сайте авиакомпании пока доступен только рейс в Москву с пересадкой через Ереван.

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Накануне Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на выполнение чартерных полетов из России с 17 мая. Перевозками займется авиакомпания «Азимут». Это будут чартерные полеты.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность.

Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Временный допуск к рейсам запросила Red Wings.



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Айрат Назипов