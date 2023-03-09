Итоги дня: план ко Дню Победы, «удар возмездия» от России, протестующие в Грузии добились результата
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 9 марта:
- После массовых протестов, вспыхнувших накануне в Грузии, из парламента страны отозвали законопроект, предлагающий создать реестр иноагентов, — именно он стал причиной волнений в обществе. Против документа выступала президент государства Саломе Зурабишвили. Власти намерены начать встречи с населением и довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление из США о том, что грузинский законопроект об иноагентах вдохновлен Кремлем, заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. На фоне неспокойной обстановки в Грузии россиянам рекомендовали воздержаться от поездок туда. В настоящий момент оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы!» и представители неправительственных организаций намерены продолжать протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах.
- Кабмин Татарстана внес изменения в финансирование программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014—2027 годы». В текущем году на ее реализацию выделят 2,5 млрд рублей. Общий объем финансирования за 13 лет оценивается в 63,1 миллиарда.
- Днем в соцсетях и telegram-каналах появилась информация о том, что в эфире ряда радиостанций и телеканалов Татарстана якобы вновь прозвучало объявление о воздушной тревоге. В ГУ МЧС России по республике заявили, что эта информация ложная и не соответствует действительности.
- В феврале 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,36% — это 7 259 безработных. Рейтинг муниципалитетов с самым высоким показателем возглавил Верхнеуслонский район (0,77%). В Казани уровень — 0,45%, это шестое место.
- Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими. Это порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению (+33,4%), и размер среднемесячного совокупного дохода (+18,5%).
- В столице Татарстана 28 марта пройдут публичные слушания по проекту решения Казгордумы об исполнении бюджета города за 2022 год. Предлагается утвердить доходы в размере 39,83 миллиарда рублей, расходы — в 38,9 миллиарда.
- Власти Казани утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила государственную аккредитацию. Она нацелена на увеличение популярности занятий классическим и фиджитал-спортом, формирование спортивных, фиджитал- и киберспортивных сборных республики для выступления на мировой арене.
- В Минфине России представили законопроект, по которому планируется разрешить продавать на аукционах изъятую у чиновников-коррупционеров недвижимость. Документ предлагает закрепить возможность приватизации их жилья только после его продажи. Как полагают эксперты, вырученные деньги планируется направлять на покупку квартир для нуждающихся, детей-сирот и семей участников СВО.
- По данным СМИ, в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию по механизму параллельного импорта. Для бизнесменов такой шаг стал неожиданностью. Сейчас они ищут альтернативные маршруты.
- Комитет земельных и имущественных отношений Казани продает объект культурного наследия регионального значения — «Дом жилой, конец XVII — начало XVIII в.» по ул. Старой, 4. Начальная цена — 5 миллионов рублей. Получить объект в собственность сможет только лицо, обязующееся провести в доме противоаварийные работы, а также ремонт и реставрацию, чтобы приспособить его для использования в современных условиях.
- Официального дилера грузовиков Mercedes Benz в Татарстане — компанию «Ферромоторс» выкупил российский бизнесмен Дмитрий Гордица, совладелец московского концерна «ПРАМО» и сети автосалонов «РусБизнесАвто». После сделки новый владелец сменил руководство в татарстанском дилерском центре. Вместо Равиля Имамутдинова гендиректором компании стал Валентин Поленников.
- Впервые с конца июля 2021 года цена газа в Европе опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение за день составило 4%. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $443 за 1 тыс. куб. м, или €40,6 за МВт·ч. Снижение цены объясняется теплой погодой в нынешнем отопительном сезоне, несмотря на похолодание в начале весны.
- В салонах казанских троллейбусов модернизируют бескондукторную систему оплаты проезда. Обновленную аппаратуру установят на девяти подвижных составах, но обновят ее только на маршруте №2.
- Двух работников из Татарстана осудили за кражу материалов со строительства дороги М-12. С 17 по 26 сентября они похитили 30 бетонных дорожных плит общей стоимостью более 371 тысячи рублей.
- Австрийская Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность в России. В компании отметили, что уход с рынка будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами».
Ключевые события 379-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области нанесен «массированный удар возмездия». Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута.
- В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотников ВСУ. Сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
- Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 71-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская» и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку почетного наименования «гвардейский».
- На Купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ около н.п. Гряниковка, Першотравневое, Ольшана в Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР). На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение украинской живой силе и технике у н.п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ у Угледара и Пречистовки (ДНР). За сутки нанесено поражение 78 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.
- Истребительной авиацией ВКС России у Вольнянска в Запорожской области в воздушном бою сбит украинский самолет МиГ-29. Около Новогродовки (ДНР) сбит Ми-8 ВСУ.
- Средствами ПВО за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожены пять украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаБизнесПроисшествия
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