Грузинская оппозиция намерена продолжить протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах

Фото: кадр видео/RTVI

Оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы!» и представители неправительственных организаций намерены продолжать протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, заявил представитель партии Цотне Коберидзе.



По его словам, молодые люди не доверяют правящей партии «Грузинская мечта», которая также является инициатором законопроекта:

— Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами, — приводит «РИА Новости» слова политика.

На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны избегать и не допускать действий, ведущих к эскалации напряженности.

Законопроект об иноагентах, ставший причиной протестов в Грузии, сегодня был отозван из парламента. Позже власти намерены начать встречи с населением и довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.

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Маргарита Головатенко