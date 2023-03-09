Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

В Минэкономразвития России рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— В случае необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии, — отметили в ведомстве.

Тех, кто находится в стране, министерство просит избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси.

Фото: МВД Грузии/YouTube.com (скриншот видео)

На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.

В итоге законопроект об иноагентах сегодня был отозван из парламента. Несмотря на это, грузинская оппозиция намерена продолжить протесты.



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Айрат Назипов