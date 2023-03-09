Австрийская компания Swarovski окончательно покинет российский рынок

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность на территории России. Об этом пишет ТАСС.

— Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России, — заявил генеральный директор компании Алексис Назард.

Какие-либо сроки Назард не назвал, но отметил, что уход компании с российского рынка будет «организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами».

Фото: commons.wikimedia.org

Swarovski — это австрийская компания, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры. Фирма закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции на территории страны год назад.

Накануне стало известно, что российский рынок покинет немецкий производитель шин Continental. Фирма имеет завод в Калуге.

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Айрат Назипов