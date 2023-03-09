В Татарстане уровень регистрируемой безработицы в феврале составил 0,36%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале этого года уровень регистрируемой безработицы составил 0,36% — это 7 259 безработных, такие данные приводит Минтруд РТ.



Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Верхнеуслонский, Тюлячинский и Нижнекамский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Менделеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.

Верхнеуслонский — 0,77%;

Тюлячинский — 0,61%;

Нижнекамский — 0,59%;

Балтасинский — 0,50%;

Сабинский — 0,47%;

Казань — 0,45%;

Елабужский — 0,41%;

Дрожжановский — 0,39%;

Муслюмовский — 0,38%;

Камско-Устьинский — 0,38%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-5 в рейтинге российских регионов по уровню безработицы в четвертом квартале 2022 года. Показатель в республике составил 2,2% от трудоспособного населения. В среднем, отмечают эксперты, соискатели в Татарстане ищут работу 3,5 месяца.



Татарстан вошел в тройку лидеров по программе субсидирования найма — в республике подали более 2 тысяч заявок. Всего по России работодатели направили заявки на 41 тысячу рабочих мест. В регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. На сегодняшний день заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах.



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Маргарита Головатенко