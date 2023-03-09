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В Татарстане уровень регистрируемой безработицы в феврале составил 0,36%

12:10, 09.03.2023
В Татарстане уровень регистрируемой безработицы в феврале составил 0,36%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале этого года уровень регистрируемой безработицы составил 0,36% — это 7 259 безработных, такие данные приводит Минтруд РТ.

Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Верхнеуслонский, Тюлячинский и Нижнекамский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Менделеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.

  • Верхнеуслонский — 0,77%;
  • Тюлячинский — 0,61%;
  • Нижнекамский — 0,59%;
  • Балтасинский — 0,50%;
  • Сабинский — 0,47%;
  • Казань — 0,45%;
  • Елабужский — 0,41%;
  • Дрожжановский — 0,39%;
  • Муслюмовский — 0,38%;
  • Камско-Устьинский — 0,38%.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-5 в рейтинге российских регионов по уровню безработицы в четвертом квартале 2022 года. Показатель в республике составил 2,2% от трудоспособного населения. В среднем, отмечают эксперты, соискатели в Татарстане ищут работу 3,5 месяца.

Татарстан вошел в тройку лидеров по программе субсидирования найма — в республике подали более 2 тысяч заявок. Всего по России работодатели направили заявки на 41 тысячу рабочих мест. В регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. На сегодняшний день заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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