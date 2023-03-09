В казанских троллейбусах обновят бескондукторную систему оплаты проезда

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В салонах казанских троллейбусов модернизируют бескондукторную систему оплаты проезда. Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», обновленную аппаратуру установят на девяти подвижных составах. Но обновят ее только на троллейбусном маршруте №2.

— Устройство легко крепится внутри салона и не занимает много места, что позволяет сделать использование валидатора еще удобнее для пассажиров. Оплата проходит за несколько секунд, что способствует высокой пропускной способности транспортного средства, — рассказали в пресс-службе.

Пассажиры, оплачивающие проезд безналичным способом, должны будут приложить банковскую карту или проездной документ к стационарному валидатору. Тем, кто пользуется наличкой, рекомендовали заходить в салон через первую дверь и оплачивать проезд у водителя.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В МУП «Метроэлектротранс» отметили, что для соблюдения правил безопасности перевозки пассажиров оплата осуществляется только во время стоянки на остановке.

Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2.

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Айрат Назипов