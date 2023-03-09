СМИ: Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом сообщили участники рынка в эфире «Коммерсант FM».

По словам предпринимателей, ограничения коснулись именно санкционных товаров, которые идут в Россию через параллельный импорт.

— Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию, — сказал гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Для бизнесменов такой шаг стал неожиданностью. Сейчас они ищут альтернативные маршруты.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Официальных приказов и постановлений мы не ждем, поскольку в противном случае Турция дала бы понять, что она имела отношение к поставкам санкционной продукции для России в течение последнего года. Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике, — рассказала коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова.

Собеседники предположили, что остановка транзита санкционных грузов связана с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

В начале месяца появилась информация о том, что иностранные посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту. Сообщалось, что так поступили некоторые посредники с Ближнего Востока, помогавшие отечественным ретейлерам.

Также «Реальное время» писало об аналитике, который рассказал, что Apple создает пути для бесперебойных поставок iPhone в Россию. Он считает, что прекратить поставки санкционной продукции в РФ по параллельному импорту невозможно.



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Айрат Назипов