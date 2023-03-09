Строителей из Татарстана осудили за кражу бетонных плит с трассы М-12

Строителей из Татарстана осудили за хищение строительных материалов со строительства дороги М-12. 23-летнего и двух 27-летних подсудимых признали виновными в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает прокуратура Чувашии.



Злоумышленники были работниками подрядных организаций, которые выполняли работы по строительству М-12 Москва — Казань. С 17 по 26 сентября татарстанцы похитили 30 бетонных дорожных плит общей стоимостью более 371 тысячи рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Суд с учетом обстоятельств и данных о личности виновных назначил им два года лишения свободы условно и два года шесть месяцев лишения свободы условно.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале стало известно, что правительство России направит на строительство трассы М-12 Москва — Казань 30 миллиардов рублей. Рассчитывается, что это позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 км. По его словам, движение до Казани планируют открыть до конца года.

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Маргарита Головатенко