Федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила госаккредитацию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила государственную аккредитацию, такой приказ подписал министр спорта региона Владимир Леонов.



— Федерация призвана увеличить популярность занятий классическим и фиджитал-спортом, сформировать спортивные, фиджитал и киберспортивные сборные республики для выступления на мировой арене, — приводит «Интерфакс» сообщение.

Также федерация должна способствовать подготовке кадрового состава и нормативной базы в части дисциплин и турниров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Федерация фиджитал-спорта Татарстана создана 22 февраля 2023 года при подготовке Казани к приему первых «Игр Будущего» в феврале 2024-го. Международный турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего» в Казани пройдет с 23 февраля по 2 марта 2024 года. На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей.

«Фиджитал-игры» — новый формат киберспорта, который совмещает в себе цифровые и традиционные состязания. В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом и соревнования по скоростному прохождению игр.



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Маргарита Головатенко