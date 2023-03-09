За 13 лет на защиту населения Татарстана от ЧС планируют потратить 63 миллиарда рублей

Как выяснило «Реальное время», кабинет министров Татарстана внес изменения в финансировании программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014—2027 годы». Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

В объеме финансирования на этот год отсутствует федеральный бюджет

Так, согласно обновленной редакции, в текущем году на ее реализацию выделят 2,507 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда приходится на республиканский бюджет, еще 760 миллионов — бюджет муниципальных образований, а также 153 миллиона — из внебюджетных источников.

Согласно документу, общий объем финансирования программы составляет за 13 лет 63,106 миллиарда рублей. При этом 20,8 миллиарда выделяются из бюджета Татарстана, 29,1 миллиарда — из федерального бюджета, 10,8 миллиарда — от муниципальных образований, а также 2,2 миллиарда — от внебюджетных источников. Уточняется, что все эти цифры носят лишь прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке по факту выделения средств.

Что касается этого года, то стоит отметить, что в объеме финансирования отсутствует федеральный бюджет. Однако еще в прошлом году его доля составляла 3 миллиарда рублей при общем объеме в 5,6 миллиарда. Также доля республиканского бюджета была чуть выше — 1,7 миллиарда, а муниципальных образований, наоборот, ниже — 747 миллионов. Говоря о доле внебюджетного финансирования, отметим, что она не меняется с 2019 года и остается на уровне 153 миллионов. Прогнозируется, что в 2025-м она постепенно начнет увеличиваться и к концу программы будет составлять 204 миллиона рублей.

Федеральный бюджет не просто исчез в этом году. Финансирование программы на все последующие годы уже не имеет его доли.

Так, например, в 2024 году, общий объем должен будет составить 2,544 миллиарда рублей. Республика покроет 1,6 миллиарда, муниципальные образования — 774 млн и внебюджетные источники — 153 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четыре направления, одно из которых останется без денег

Данная программа также содержит в себе целый перечень подпрограмм, направленных на разные направления защиты. Первый подпункт всего документа называется «Пожарная безопасность». В обновленной редакции общие затраты на данное направление на 13 лет оцениваются в 42 миллиарда рублей. В этом году ее реализация обойдется лишь в 1 миллиард, в то время как в 2022-м она стоила 4 миллиарда.

Следующей подпрограммой является «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Стоимость всего периода ее реализации оценивается в 8,9 миллиарда рублей. В этом году объем ее финансирования составит 580 миллионов, что на 21 миллион больше, чем в прошлом.

Также одной из подпрограмм является проект «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Планируется, что к концу основной программы на него потратят 3 миллиарда рублей (стоит отметить, что сама подпрограмма появилась лишь в 2016 году). Что касается этого года, то объем выделяемых средств составит 318 миллионов рублей.

Последней подпрограммой является «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры». Однако в этом году подпрограмма останется без финансирования, как и во все последующие периоды. Согласно документу, последний раз деньги на ее реализацию выделялись в 2022-м в размере 55 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утвердили сводный план тушения лесных пожаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился утвердить сводный план тушения лесных пожаров на территории республики в период пожароопасного сезона 2023 года. Согласно документу контроль за его исполнением будет осуществлять Кабинет министров. Сам план определяет состав лесопожарных формирований, техники и оборудования, а также закрепляет перечни мероприятий за соответствующими ведомствами.

По данным государственного лесного реестра, на 1 января 2022 года Татарстан имеет общую площадь лесов в 1,267 млн гектаров, или 18,7% от всей территории республики. Органом исполнительной власти, осуществляющим государственные полномочия в области лесных отношений, является Министерство лесного хозяйства. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда (1,233 млн гектаров, или 97,2% от общей площади). Кроме этого, имеются леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий (30 тысяч гектаров, или 2,4%), на землях обороны и безопасности (0,7 тысячи гектаров, или 0,1%), на землях населенных пунктов (3,7 тысячи гектаров, или 0,3%), на землях иных категорий (0,5 тысячи гектаров, или менее 0,1%).

Общая площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов, составляет 3,6 тысячи гектаров. Наибольшую часть занимает природный объект, а именно особо охраняемая природная территория местного значения — городской лес «Лебяжье» площадью 3,5 тысячи гектаров. Вместе с этим площадь лесов, расположенных в черте Зеленодольска, составляет 141 гектар.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потенциальная пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от природных и антропогенных факторов, наиболее значимыми являются: породный и возрастной состав насаждений, тип леса или тип вырубки, развитость транспортной инфраструктуры, посещаемость лесов населением и культура поведения в лесах, трудность доставки технических средств на пожары, особенно тяжелой техники.

Большая часть земель лесного фонда относится к IV классу пожарной опасности и составляет 52,7%, на данных участках пожары возможны в периоды длительных засух. Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса I и II классов занимают 16,6% площади земель. Средневзвешенный класс природной пожарной опасности равен 3,5. Пожароопасный сезон в этом году начнет действовать в Татарстане с 15 апреля. Как стало известно «Реальному времени», с этого года в регионе уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов. Три района республики не предусмотрели в бюджетах на 2023 год финансирование и проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. Речь идет о Тетюшском, Спасском и Лаишевском районах.

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Максим Кокунин