В Европе цена газа опустилась ниже $450 впервые с конца июля 2021 года

Цена газа в Европе опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м, такой отметки стоимость голубого топлива достигла впервые с конца июля 2021 года. Общее снижение за день составило 4%, согласно данным лондонской биржи ICE.



Стоимость апрель фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $443 за 1 тыс. куб. м, или €40,6 за МВтч. Снижение цены объясняется теплой погодой в нынешнем отопительном сезоне, несмотря на похолодание в начале весны.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 57,78% (на 20,73 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет). В них находятся 62,79 млрд куб. м газа, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

«Газпром» ранее предупреждал, что даже если запасы газа в ПХГ крупных европейских стран близки к максимальным, это не гарантирует надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой была выше предыдущих лет из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

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Маргарита Головатенко