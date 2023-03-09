В Казани пройдут публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета города за 2022 год
В Казани проект решения Казгордумы об исполнении бюджета города за 2022 год вынесут на публичные слушания. Они назначены на 28 марта.
Согласно постановлению мэра Казани, публичные слушания пройдут в Доме работников образования по ул. Баумана 62/9. Начало в 15 часов.
Казанцы до 21 марта могут направить свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, а также подать заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления. Их принимают по адресу: ул. Кремлевская, 3 в кабинете №313, в будни — с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00.
Проектом Казгордумы предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета Казани за прошлый год по доходам в сумме 39,83 миллиарда рублей, по расходам — 38,9 миллиарда рублей.
Напомним, доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год утверждены в размере 37,8 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
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