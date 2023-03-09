Татарстанскую компанию «Ферромоторс» выкупил совладелец автосалонов «РБА»

Татарстанский дилер грузовиков Mercedes-Benz

Как стало известно «Реальному времени», официального дилера грузовиков Mercedes Benz в Татарстане — компанию «Ферромоторс» — выкупил российский бизнесмен Дмитрий Гордица, совладелец московского концерна «ПРАМО» и сети автосалонов «РусБизнесАвто».

«Ферромоторс» вышла на рынок в 2014 году, и почти сразу учредители компании — братья Равиль, Рашид и Ринат Имамутдиновы, а также их партнер Азат Минниханов — решили заняться реализацией грузовиков Mercedes-Benz. Динамика тех лет показывала, что кроме этой марки и Scania в нашем регионе никто так не рос по продажам большегрузов. Эксперты объясняли это тем, что Mercedes вышел на российский рынок позже других европейских брендов, и на тот момент компания динамично развивалась, в том числе в кооперации с КАМАЗом.

В первые годы работы «Ферромоторс» пришлось взять кредит, чтобы привести свой автосалон на участке трассы М-7 вблизи Казани в соответствие с требованиями, которые выдвигали автопроизводители. Чтобы стать официальным дилером компании, необходимо было иметь свою станцию технического обслуживания (СТО).

В октябре 2016 года компания открыла новый дилерско-ремонтный центр грузовых автомобилей марки Mercedes, вложив в проект 250 млн рублей. Дилер заявил о планах продавать в Татарстане не менее 240 грузовиков премиум-класса в год, а ремонтный центр был ориентирован на обслуживание грузовиков Mercedes со всего Поволжья. На тот момент в салоне работали 45 человек, в начале 2017 года был открыт цех кузовного ремонта, что увеличило мощности автотехцентра. Еще одним требованием со стороны бренда было наличие полного склада запчастей и его постоянное обновление. Как отмечали специалисты, дилерского центра у марки такого уровня в Казани еще не было.

Девелопер, совладелец концерна запчастей и сети автосалонов «РБА»

Подконтрольная Дмитрию Гордице «Компания СИМ-авто», которой принадлежит сеть автосалонов «РусБизнесАвто», стала единоличным собственником «Ферромоторс». Годовой оборот татарстанской компании, по последним отчетным данным, за 2021 год составил 402,5 млн, чистая прибыль — 10,7 млн рублей.

Сразу после сделки новый владелец сменил руководство в татарстанском дилерском центре. Вместо Равиля Имамутдинова гендиректором компании стал Валентин Поленников, прежде работавший в дилерском центре «РБА-Казань», а также ранее возглавлявший компанию «РБА-Поволжье».

Подконтрольная Дмитрию Гордице «Компания СИМ-авто» стала единоличным собственником «Ферромоторс». Фото: mipt.ru

Основные регионы деятельности Гордицы — Москва и Ростов-на-Дону. Предприниматель известен как основатель группы компаний «ПРАМО». Московский концерн является крупным поставщиком запчастей к автомобилям. С недавних пор Дмитрий Гордица напрямую контролирует одного из крупнейших застройщиков Ростовской области «СК10».

Но самый крупный бизнес предпринимателя — московская компания по продаже грузовой, пассажирской и спецтехники, работающая под брендом «РБА» («РусБизнесАвто»).

В бизнес Дмитрий Гордица пришел еще в начале 1990-х, начав с торговли грузовыми автомобилями и спецтехникой. Позднее стал параллельно развивать другой сегмент — производство и продажу автокомпонентов и запчастей.

Выручка «Компании Сим-авто» в 2021 году составила 61,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,1 млрд. «Концерн ПРАМО» за тот же период показал чистую прибыль в 8 млрд при доходах в 10,4 млрд рублей.

Самый крупный бизнес предпринимателя — московская компания по продаже грузовой, пассажирской и спецтехники, работающая под брендом «РБА» («РусБизнесАвто»). Фото: 2gis.ru

По данным портала «Единый ресурс застройщиков» на 1 марта 2023 года, группа «СК10» на 6-м месте в рейтинге крупнейших застройщиков Ростовской области по объему текущего строительства. В ее портфеле — 133,5 тыс. кв. м возводимого жилья. Компания возводит три жилых комплекса, еще 11 уже сдала, среди них — ЖК «Мечников», ЖК «Гвардейский 3.0», ЖК «Царское село».

Кроме девелоперской деятельности ГК «ПРАМО» также занимается логистическим бизнесом — ее компания «Ростовский мультимодальный порт» строит в Ростове зерновой терминал производительностью 1 млн т грузов в год за 1,8 млрд рублей. Первая очередь была сдана в 2021 году, вторую — запустят этим летом. Терминал состоит из трех автоприемных линий для зерна, двух сдвоенных железнодорожных путей, восьми силосов объемом 45,6 тысячи тонн, двух конвейерных линий отгрузки и двух погрузочных башен, семи конусных емкостей, новой инфраструктуры по перевалке зерна, новой причальной стенки и другого. После сдачи объекта порт сможет обрабатывать до 200 вагонов с зерном в сутки, принимать зерно в силосные емкости с автотранспорта, железнодорожного транспорта и с судов река-море.

Василя Ширшова