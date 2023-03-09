«Известия»: в России хотят разрешить продавать изъятую недвижимость чиновников-коррупционеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минфине России представили законопроект, согласно которому планируется разрешить продавать на аукционах изъятую у чиновников-коррупционеров недвижимость. Правительственная комиссия уже одобрила проект, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Документ предлагает закрепить возможность приватизации такого жилья только после его продажи на аукционе.

Сейчас, по действующему законодательству, эту недвижимость можно только передавать гражданам по договору социального найма, то есть бесплатно с возможностью последующей приватизации. Но стоит отметить, что такие объекты чаще всего имеют внушительные размеры, что ведет и к большим коммунальным платежам.

— По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений, — сказано в пояснительной записке к документу.

Обратим внимание, что Минфин предлагает выставлять на аукцион только ту недвижимость, стоимость которой в двукратном и более объеме превышает рыночную. А вот приватизировать можно будет дома, которые поступят в казну в будущем, и те, что уже числятся в собственности государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ведомстве полагают, что законопроект поможет решить проблему перепродажи такого имущества (что нередко порождает новые коррупционные схемы), если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств.

Как полагают эксперты, вырученные деньги планируется направлять на покупку квартир для нуждающихся, детей-сирот и семей участников СВО.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова