Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти Казани утвердили новые пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, на 2023 год. Они оказались выше, чем в прошлом году.

Постановлением исполкома города утверждены несколько пороговых значений для принятия решения о признании граждан малоимущими. Это порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению и размер среднемесячного совокупного дохода.

Согласно документу, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего казанца и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он равнялся 1,73 млн рублей. На 33,4% увеличен и порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в количестве от двух до 12 человек и подлежащего налогообложению.

«Реальное время» публикует сравнительную таблицу. Суммы указаны в рублях:



2022 2023 для семьи из двух человек 3 459 888 4 615 668 для семьи из трех человек 5 189 832 6 923 502 для семьи из четырех человек 6 919 776 9 231 336 для семьи из пяти человек 8 649 720 11 539 170 для семьи из шести человек 10 379 664 13 847 004 для семьи из семи человек 12 109 608 16 154 838 для семьи из восьми человек 13 839 552 18 462 672 для семьи из девяти человек 15 569 496 20 770 506 для семьи из десяти человек 17 299 440 23 078 340 для семьи из одиннадцати человек 19 029 384 25 386 174 для семьи из двенадцати человек 20 759 328 27 694 008

Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека в этом году составит 37 836 рублей. Он на 18,5% больше, чем в прошлом году (31 929 рублей).

О планах казанских властей повысить пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, «Реальное время» писало в начале февраля этого года. На тот момент постановление исполкома города проходило антикоррупционную экспертизу.

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Татьяна Демина