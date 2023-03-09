Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими
Власти Казани утвердили новые пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, на 2023 год. Они оказались выше, чем в прошлом году.
Постановлением исполкома города утверждены несколько пороговых значений для принятия решения о признании граждан малоимущими. Это порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению и размер среднемесячного совокупного дохода.
Согласно документу, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего казанца и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он равнялся 1,73 млн рублей. На 33,4% увеличен и порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в количестве от двух до 12 человек и подлежащего налогообложению.
«Реальное время» публикует сравнительную таблицу. Суммы указаны в рублях:
2022
2023
для семьи из двух человек
|3 459 888
4 615 668
для семьи из трех человек
|5 189 832
6 923 502
для семьи из четырех человек
|6 919 776
9 231 336
для семьи из пяти человек
|8 649 720
11 539 170
для семьи из шести человек
|10 379 664
13 847 004
для семьи из семи человек
|12 109 608
16 154 838
для семьи из восьми человек
|13 839 552
18 462 672
для семьи из девяти человек
|15 569 496
20 770 506
для семьи из десяти человек
|17 299 440
23 078 340
для семьи из одиннадцати человек
|19 029 384
25 386 174
для семьи из двенадцати человек
|20 759 328
27 694 008
Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека в этом году составит 37 836 рублей. Он на 18,5% больше, чем в прошлом году (31 929 рублей).
О планах казанских властей повысить пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, «Реальное время» писало в начале февраля этого года. На тот момент постановление исполкома города проходило антикоррупционную экспертизу.
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