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Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими

10:09, 09.03.2023
Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти Казани утвердили новые пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, на 2023 год. Они оказались выше, чем в прошлом году.

Постановлением исполкома города утверждены несколько пороговых значений для принятия решения о признании граждан малоимущими. Это порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению и размер среднемесячного совокупного дохода.

Согласно документу, порог стоимости имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего казанца и подлежащего налогообложению, в 2023 году составит 2,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на треть — в 2022 году он равнялся 1,73 млн рублей. На 33,4% увеличен и порог стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи в количестве от двух до 12 человек и подлежащего налогообложению.

«Реальное время» публикует сравнительную таблицу. Суммы указаны в рублях:

2022

2023

для семьи из двух человек

3 459 888

4 615 668

для семьи из трех человек

5 189 832

6 923 502

для семьи из четырех человек

6 919 776

9 231 336

для семьи из пяти человек

8 649 720

11 539 170

для семьи из шести человек

10 379 664

13 847 004

для семьи из семи человек

12 109 608

16 154 838

для семьи из восьми человек

13 839 552

18 462 672

для семьи из девяти человек

15 569 496

20 770 506

для семьи из десяти человек

17 299 440

23 078 340

для семьи из одиннадцати человек

19 029 384

25 386 174

для семьи из двенадцати человек

20 759 328

27 694 008

Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека в этом году составит 37 836 рублей. Он на 18,5% больше, чем в прошлом году (31 929 рублей).

О планах казанских властей повысить пороговые значения дохода граждан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, «Реальное время» писало в начале февраля этого года. На тот момент постановление исполкома города проходило антикоррупционную экспертизу.

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Татьяна Демина
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