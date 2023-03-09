Стела «Казань — город трудовой доблести», «Бессмертный полк»: как отпразднуют День Победы в Казани

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Власти Казани утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».

Организациям рекомендовали оказать спонсорскую помощь

Оргкомитет возглавил глава исполкома Казани Рустем Гафаров. Финансировать мероприятия собрались на бюджетные средства, а также деньги спонсоров. В постановлении за подписью Гафарова даже фигурирует соответствующая рекомендация:

— Рекомендую руководителям банков, предприятий и организаций г. Казани оказать спонсорскую помощь в проведении мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Основные мероприятия пройдут в следующих местах:

площадь Тысячелетия;

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

площадь Свободы;

парк Победы;

стадион «Ак Барс Арена»;

площадь у железнодорожного вокзала «Казань-2».

Также торжества состоятся в казанских парках и скверах — в отдельному плану.

В списке мероприятий — благоустройство улиц и помощь ветеранам

Так, с 1 мая в городе начнется благоустройство и оформление улиц, площадей, фасадов зданий, сооружений, дворовых территорий, мест проведения праздничных мероприятий, а также размещение рекламы. В связи с празднованием ограничат и движение транспорта, но пока конкретики по этому вопросу нет.

Ряд мер будут касаться участников войны и тружеников тыла:

проведение комплексных диспансерных медицинских осмотров инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

реализация права ветеранов войны на внеочередную госпитализацию по медицинским показаниям и бесплатное лечение в учреждениях здравоохранения;

обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших;



проведение необходимого ремонта квартир и домов нуждающихся одиноких ветеранов Великой Отечественной войны и одиноких членов семей погибших;

проведение благотворительных акций для оказания помощи ветеранам войны;

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

оказание дополнительной социальной поддержки ветеранам войны, труженикам тыла, а также поздравления на дому лежачих ветеранов войны, тружеников тыла.

В планах есть приведение в порядок братских и индивидуальных могил, памятников и обелисков, а также торжественное возложение венков и цветов к последним. Пройдет и акция «Парад у дома ветерана».

В числе главных событий — открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и проведение «Бессмертного полка»

Среди основных мероприятий стоит выделить шествие участников акции «Бессмертный полк» по центральным улицам Казани, которое пройдет 9 мая. Для них организуют концерт на площади Свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В тот же день праздничные мероприятия запланированы и в парке Победы, но точного списка пока нет. Также ожидается салют.

Отдельно стоит отметить торжественное открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» на площади у железнодорожного вокзала «Казань-2». Напомним, установка стелы обойдется бюджету в 129,8 миллиона рублей с учетом НДС. Согласно контракту, подготовительные работы должны быть завершены до февраля 2023 года, установка — до июля. Большая часть средств — 75,7 миллиона рублей — уйдет на монтаж самой стелы, а также пилонов и малых архитектурных форм. 16,1 миллиона потратят на обустройство дорог, 14,2 миллиона — на работы в зимнее время, 9,1 миллиона — на демонтаж.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Дарья Пинегина