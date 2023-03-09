В МЧС опровергли «воздушную тревогу» в Татарстане

В МЧС РТ опровергли информацию о воздушной тревоге в регионе, которая якобы прозвучала днем в эфире радиостанций и телеканалов. Там заявили, что это фейк.

— В социальных сетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что в эфире ряда радиостанций и телеканалов Республики Татарстан якобы прозвучало объявление о воздушной тревоге. МЧС Республики Татарстан сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, сигнал тревоги ракетного удара 22 февраля прозвучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе. Каждые две минуты ведущий сообщал о «воздушной тревоге». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие. В МЧС сообщили, что сигнал является фейковым.

Спустя шесть дней ситуация повторилась. Во время трансляции сообщалось, что якобы объявлена воздушная тревога. Звучали призывы «немедленно проследовать в укрытие». В МЧС России также заявили, что информация является ложной и не соответствует действительности.

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Айрат Назипов