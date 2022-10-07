Итоги дня: в Татарстане накрыли еще одну пирамиду, завершено расследование дела Галявиева, юбилей Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 7 октября:
- Следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175. Он признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий было стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которой он почерпнул из интернета — при нападении на школу он скопировал их поведение.
- Сегодня президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет. Его поздравили президенты Киргизии, Кубы, Турции, ЮАР, кроме того, лидеры стран СНГ поздравили его на неформальном саммите. Свои поздравления направил и президент Татарстана Рустам Минниханов: «От имени жителей республики, от себя лично поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с юбилеем! Вы являетесь лидером нации, человеком, который является истинным патриотом своей страны! Ваш авторитет среди многонационального народа Татарстана непререкаем! Туган көнегез белән, Владимир Владимирович!»
- В Татарстане пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержали двух братьев-альметьевцев, они находятся под стражей. По информации «Реального времени», речь идет о финпирамиде inmonix.trade. Уголовное дело возбудили в августе этого года по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Сейчас страница сайта недоступна. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек. Каждый из них потерял от 70 тысяч до 32 миллионов рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 145 миллионов рублей.
- «Газпром» построит в Казани офисный центр. Об этом на форуме «100% Татарстан» рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Газпром Инвест» Илья Козлов: «У нас есть небольшой проект — построить офис для «Газпром трансгаз Казань».
- Проект модернизации Заинской ГРЭС поставили на паузу из-за невозможности поставки иностранных турбин, сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов: «Но тем не менее мы надеемся этот проект продолжить. Этот проект должен был быть самым эффективным не только в пределах России, но и в пределах, наверное, Европы. Не теряем надежды на реализацию нашего проекта».
- Компания Sylvamo Corporation, выпускающая бумагу под брендом SvetoCopy, официально объявила о продаже целлюлозно-бумажного завода в Светогорске. За актив американцы выручили $420 миллионов, или 24,7 миллиарда рублей, но в итоге получат в евро эквивалент $390 миллионов — из-за разницы курса валют и транзакционных расходов. Предприятие купило ООО «Палп инвест», владельцем которого является генеральный директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» — российское юрлицо Sylvamo — Тимур Габидуллин. По данным сервисов раскрытия информации, бизнесмен является выходцем из Татарстана — именно здесь ему присвоили ИНН.
- В Казани продолжается строительство новой ветки метрополитена. На работы уже получено около 10,5 миллиарда из требуемых 39,9 миллиарда рублей, рассказал на форуме «100% Татарстан» генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов. Сейчас ведутся основные работы по выносу коммуникаций, что позволит освободить строительные площадки.
- В правительстве республики определили даты следующего Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности — мероприятие пройдет с 5 по 7 апреля 2023 года.
- В Казани износ теплосетей составляет 57%. Такую цифру на форуме «100% Татарстан» озвучил заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов: «Ветхость тепловых сетей в Татарстане не такая, как в других регионах. Самые ветхие сети сейчас в зоне нашего обслуживания находятся в Казани, значит, 57% износа. По меркам России этот износ совсем незначительный, поэтому рассчитывать на какие-то субсидии в рамках 710-го постановления, где выделяются субсидии регионам [не стоит]. Так, основной критерий — износ должен быть выше 60%. А вот наше предложение — рассмотреть возможность расширения и туда включить более-менее благополучные регионы, потому что мы считаем, что, собственно говоря, ждать износа 60% и более не стоит, лучше опережающими темпами менять и не допускать износа».
- Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.
- Сегодня в Казани завершилось рассмотрение апелляционных жалоб по первому в Татарстане делу о «полицейском рабстве». Верховный суд РТ внес в приговор бывшего оперативника угрозыска Динара Гафиятова из Нурлата ряд правок и смягчил итоговое наказание до 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима, то есть на полгода.
- Прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного ущерба 48-часовым задержанием. Следком намерен обжаловать это решение.
- Нобелевской премии мира удостоились белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»*, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». «Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в сообщении нобелевского комитета.
- Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам — членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц. Среди них — активы ПАО «КАМАЗ». Их разрешается вывести из-под санкций в связи с необходимостью «сворачивания к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года».
- В Татарстане поймали сбежавшего из нижнекамской колонии-поселения осужденного — его спохватились 6 октября в 17.30. Сотрудники подразделений розыска УФСИН России по республике задержали его спустя три часа. Во ФСИН напомнили, что осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, и в часы подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии.
- В России за январь-сентябрь 2022 года банкротами признали 194 145 граждан. Это на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Фанаты казанского «Рубина» создали петицию с призывом уволить руководство клуба и тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким. В обращении отмечается, что на протяжении многих лет тренеры, журналисты, власти Татарстана прикладывали все усилия, чтобы «Рубин» становился известным. А сейчас в команде нет тренерской идеи и желания побеждать в каждой встрече, при этом у клуба — самый большой бюджет в лиге. В пресс-службе СИБУРа прокомментировали просьбу: «Уважаемые болельщики ФК «Рубин», среди сотрудников СИБУРа объективно много поклонников главного футбольного клуба Татарстана, которые внимательно следят за спортивными результатами, вместе с вами радуются успехам команды и переживают ее временные неудачи, каждый на своем личном уровне. Но на уровне организаций единственная связь между СИБУРом и «Рубином» — спонсорские контракты наших предприятий с футбольным клубом. Мы приняли на себя финансовые обязательства и в полной мере их выполняем. В том числе потому, что профессионально занимаемся нефтегазохимией, которая приносит средства и для поддержки клуба, и для пополнения бюджета всей Республики. Но в области управления спортивными активами у нас нет ни экспертизы, ни права — владельцем ФК «Рубин» СИБУР тоже не является. Поэтому мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба, или другие решения, принимаемые менеджментом».
- Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о готовности выставить 500 тысяч резервистов. Он уточнил, что необходимости создавать в стране контрактную армию нет, так как 60 процентов военнослужащих — уже контрактники.
- Депутат Госсовета Татарстана Фадбир Сафин выступил за «мобилизацию» бюджета и оптимизацию неуместных расходов:" Было бы целесообразно сократить расходы на праздники, в том числе на Новый год. Можно было бы рекомендовать компаниям с госучастием отказаться от дивидендов и передать доходы в бюджет республики». Его подержал депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев — он сомнился выступающий и в обоснованности затрат дорожного фонда на строительство дорог. По словам депутата, сельские поселения строят дороги в 2—3 раза дешевле.
Ключевые события 226-го дня специальной военной операции на Украине и 17-го дня частичной мобилизации в России:
- Торгово-промышленная палата Татарстана предложила предусмотреть в бюджете смягчающие меры для мобилизованных предпринимателей и самозанятых. С этой инициативой заместитель председателя организации Сергей Карпухин выступил сегодня на парламентских слушаниях по формированию бюджета на 2023—2025 годы. Он перечислил восемь мер господдержки, которые облегчили бы положение. Прежде всего Сергей Карпухин предложил ввести отсрочку по возврату всех займов, полученных из республиканского бюджета на возвратной основе, в том числе по лизингу в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства, а также заморозить начисление процентов и штрафов по ним.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине. Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. В этот период он приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать период военной службы. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода.
- В Республике Алтай никого не призвали в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев. По его словам, военкоматы ведут работу по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляют повестки.
- В Санкт-Петербурге отменят трaдиционные новогодние и рождeственские мероприятия — cэкономленные средства пойдут на приoбретение дополнительного cнаряжения и оснащения для дoбровольцев и мобилизованных.
- В окружении президента России Владимира Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции на Украине, однако все споры являются частью рабочего процесса. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что споры и обсуждение каких бы то ни было вопросов — об экономике, образовании, СВО — не являются признаком какого-либо раскола во властных структурах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Справка
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