На строительство участка новой ветки метро Казани получено около 10,5 из требуемых 39,9 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани продолжается строительство новой ветки метрополитена. На работы уже получено около 10,5 миллиарда из требуемых 39,9 миллиарда рублей, рассказал на форуме «100% Татарстан» генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.

— Сразу после окончания строительства завершающей станции первой линии метрополитена «Дубравная», в 2018 году, мы перешли к строительству первого участка второй линии. Был определен первый пусковой участок второй линии в составе четырех станций, — напомнил он. Ее протяженность — 5,7 км.

Сейчас ведутся основные работы по выносу коммуникаций, что позволит освободить строительные площадки. Строятся основные объекты станции «Сахарова» (рабочее название, — прим. ред.). При работах используются современные проходческие комплексы.

Марат Рахимов. Источник: скриншот трансляции

— На данный момент мы уверенно вошли в строительство. Около 10,5 миллиарда рублей уже имеем финансирования. Выполнен блок проектный работ, прошла защита проектов в Главгосэкспертизе, определена цена строительства. Цена строительства объектов метрополитена вместе с выносом коммуникаций составляет 39,9 миллиарда рублей. Необходимо дальнейшее развитие электродепо, это еще примерно 1,2 миллиарда. На все эти объекты, которые я назвал, получена вся документация, есть полностью все обоснования, и поэтому мы уверенно сейчас ведем строительство этого участка, — рассказал Марат Рахимов.

Он напомнил, что первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года.

— Сегодня у меня есть программа до 2027 года. Но, казалось бы, еще пять лет впереди, но мы уже ставим вопрос перед заказчиком, перед проектировщиком. Я знаю, что продолжается разработка схемы развития второй линии метрополитена, это чтобы закольцевать ее с первой линией в районе станции «Яшьлек». Я знаю, что ведутся проектировщиками работы по изысканию и продолжению строительства до района ДРКБ, будущей станции «Компрессорный завод», там заложен транспортно-пересадочный узел, который объединит станции метрополитена и наземный пассажирский городской транспорт, железнодорожный транспорт. Железнодорожники уже строят там мини-вокзал для объединения и доступа пассажиров — пересадка с электрички на метрополитен или, наоборот, на городской пассажирский транспорт. В принципе это логично, потому что весь городской транспорт должен быть увязан, и тогда только будет комфортно пассажирам, удобно для передвижения, — рассказал Марат Рахимов.

Источник: скриншот трансляции

Напомним, в середине сентября президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт комплексу «Айсылу». Машина приступила к прокладке тоннеля казанского метро, который соединит улицу Ломжинскую и 10-й микрорайон. В будущем ветку планируется закольцевать до улицы Фучика.



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Татьяна Демина