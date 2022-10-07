Нобелевская премия мира присуждена белорусским, российским, украинским правозащитникам

Нобелевской премии мира удостоились белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»*, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

— Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии, — говорится в сообщении нобелевского комитета.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинский журналист-расследователь Мария Ресса.



*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016, ликвидирована по решению Верховного суда РФ

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Татьяна Леухина