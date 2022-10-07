Проект модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане поставили на паузу

Проект модернизации Заинской ГРЭС поставили на паузу из-за невозможности поставки иностранных турбин. Об этом на форуме «100% Татарстан» сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов.

— Но тем не менее мы надеемся этот проект продолжить. Этот проект должен был быть самым эффективным не только в пределах России, но и в пределах, наверное, Европы. Не теряем надежды на реализацию нашего проекта, — рассказал он.

В июле председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отмечал, что «Татэнерго» из-за санкций не может доставить в Россию газовую турбину General Electric для модернизации Заинской ГРЭС (850 МВт). Несмотря на то, что контракт проплачен, оборудование вряд ли будет поставлено. Тогда СМИ писали, что невозможность привезти оборудование чревато закрытием проекта.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова тогда заявляла, что «проект находится на особом контроле» руководства республики. Она добавила, что в настоящий момент рассматриваются все варианты развития проекта.

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Татьяна Леухина