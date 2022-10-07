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«Газпром» рассказал о планах по строительству офисного центра в Казани

12:51, 07.10.2022 1
«Газпром» рассказал о планах по строительству офисного центра в Казани
Фото: скриншот трансляции

«Газпром» построит в Казани офисный центр. Об этом на форуме «100% Татарстан» рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Газпром Инвест» Илья Козлов.

— У нас есть небольшой проект — построить офис для «Газпром трансгаз Казань». Обсуждается специализированными людьми программа газификации на несколько лет, которую, я думаю, будем решать, но не через инвестпрограмму, а через долгосрочные финансовые вложения, — сообщил он.

скриншот трансляции

Форум «100% Татарстан» проходит второй день в онлайн-формате. Илья Козлов выступил на панельной дискуссии «Промышленное строительство как двигатель развития регионов».

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Татьяна Демина
БизнесНедвижимость Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:21
    А почему проект-то небольшой? Не-не, наверное, не подойдёт...
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