Фанаты «Рубина» потребовали отставки Слуцкого

Фанаты казанского «Рубина» потребовали уволить руководство клуба и тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким. Петиция появилась на портале Change.org.

В обращении отмечается, что на протяжении многих лет тренеры, журналисты, власти Татарстана прикладывали все усилия, чтобы «Рубин» становился известным. Сейчас в команде нет тренерской идеи и желания побеждать в каждой встрече, при этом у клуба — самый большой бюджет в лиге.

Фото: rubin-kazan.ru

— Все уверения, что команде удастся выправить ситуацию, показать качественную игру и добиться возвращения клуба в Российскую премьер-лигу, по итогам этого сезона не исполняются и оказались словами, брошенными на ветер, несмотря на «убойный состав», который был собран в межсезонье. Более того, футболисты клуба и главный тренер не первый раз проявляют невежество и хамское отношение к болельщикам, городу и республике. Мы знаем и верим, что история «Рубина» писалась задолго до их появления, а будущее возможно только в случае, если они покинут руководящие должности, тренерский мостик и раздевалку нашей славной команды, — указывает автор обращения.

По его мнению, нынешняя ситуация с клубом негативно влияет не только на имидж «Рубина», но и на имидж Татарстана, спонсоров и всю аудиторию болельщиков.



Автор петиции обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору СИБУРа Михаилу Карисалову с требованием уволить руководство клуба и тренерский штаб.

В среду казанский «Рубин» в гостях проиграл «Волге» в матче 1/32 финала регионов Кубка России по футболу и вылетел из турнира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу ульяновской команды.

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Татьяна Леухина