Верховный суд Татарстана смягчил приговор полицейскому-«рабовладельцу»

Фото: Фото: zzzonaprava

Сегодня в Казани завершилось рассмотрение апелляционных жалоб по первому в Татарстане дело о «полицейском рабстве». Верховный суд РТ внес в приговор бывшего оперативника угрозыска Динара Гафиятова из Нурлата ряд правок и смягчил итоговое наказание до 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима, то есть на полгода, передает журналист «Реального времени».



Напомним, первый приговор Гафиятову по данному делу с наказанием в 4 года колонии был отменен, новый ему вынесли в Нурлате в апреле этого года. Однако жалобы на него подали и адвокаты осужденного, и представитель потерпевшего Андрей Сучков, и гособвинитель. Защита настаивала на оправдании, прокуратура и потерпевшая сторона на более строгом наказании.

Напомним, во версии Следкома и прокуратуры, в мае 2019-го Гафиятов увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в этом хозяйстве, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». «За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком», — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили Садыкова, когда его сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

По тому же делу отец полицейского Равиль Гафиятов уже получил условный срок. Вину отец и сын не признавали, утверждая, что нанимали Садыкова для выполнения конкретной работы и ни к чему насильно не принуждали.

