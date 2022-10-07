ТПП Татарстана просит дать отсрочку мобилизованным предпринимателям по республиканским займам

Торгово-промышленная палата Татарстана предложила предусмотреть в бюджете смягчающие меры для мобилизованных предпринимателей и самозанятых. С этой инициативой заместитель председателя организации Сергей Карпухин выступил сегодня на парламентских слушаниях по формированию бюджета на 2023—2025 годы.

Он перечислил восемь мер господдержки, которые облегчили бы положение. Прежде всего Сергей Карпухин предложил ввести отсрочку по возврату всех займов, полученных из республиканского бюджета на возвратной основе, в том числе по лизингу в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства, а также заморозить начисление процентов и штрафов по ним.

Также предлагается освободить мобилизованных предпринимателей и самозанятых от уплаты имущественного и земельного налогов, дать возможность досрочного расторжения договоров аренды муниципального имущества. Кроме того, он считает необходимым, списать непогашенную задолженность перед республиканским бюджетом в случае гибели или инвалидности предпринимателя.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Мобилизация ИП, а особенно если он является единственным владельцем бизнеса, приводит к риску приостановки их деятельности и невозможности исполнения обязательств перед своими работниками и третьими лицами, — подчеркнул спикер.



Отметим, что в начале октября ФНС России разослала в регионы разъяснения о том, что мобилизованные предприниматели должны подавать отчетность и платить взносы за сотрудников в обычном порядке. «С призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан не снимается обязанность вовремя уплатить налоги, а для предпринимателей — страховые взносы за работников, также последние должны подавать бухгалтерскую и налоговую отчетность», — разъяснила Федеральная налоговая служба.

В ФНС считают, что предприниматели могут осуществить возложенные на них обязанности через уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав ее по почте. А уплату налогов физическими лицами (например, транспортный налог, налог на имущество) могут произвести родственники, друзья или другие третьи лица — по номеру ИНН мобилизованного.

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Луиза Игнатьева