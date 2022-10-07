Бизнесмен из Татарстана выкупил российские активы производителя бумаги SvetoCopy за $420 млн

Фото: Никита Коновальцев

Выкупивший завод бизнесмен начинал в Сабинском районе Татарстана

Компания Sylvamo Corporation, выпускающая бумагу под брендом SvetoCopy, официально объявила о продаже целлюлозно-бумажного завода в Светогорске. За актив американцы выручили $420 миллионов, или 24,7 миллиарда рублей, но в итоге получат в евро эквивалент $390 миллионов — из-за разницы курса валют и транзакционных расходов.

Предприятие купило ООО «Палп инвест», владельцем которого является генеральный директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» — российское юрлицо Sylvamo — Тимур Габидуллин. По данным сервисов раскрытия информации, бизнесмен является выходцем из Татарстана — именно здесь ему присвоили ИНН. Есть и другие связи Габидуллина с республикой. Согласно источникам, карьеру бизнесмен начинал в Сабинском районе — с 2011 по 2015 год он был совладельцем ООО «Октанта», которое ранее занималось научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а сейчас объявлено банкротом.

Тимур Габидуллин. Фото: bumprom.ru

— Мы приняли принципиальное решение уйти из России и считаем, что «Палп инвест» — лучший вариант для наших российских коллег и активов, — сказал Жан-Мишель Рибьер, председатель и главный исполнительный директор Sylvamo Corporation. — Мы намерены использовать $325 миллионов выручки для погашения долга.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, сделку и ее сумму одобрила правительственная подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Выручка «Сильвамо Корпорейшн Рус» за 2021 год — почти в два раза выше стоимости сделки

За год завод в Светогорске производит 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. Российское юрлицо Sylvamo Corporation НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» за прошлой год выручило 49,2 миллиарда рублей и получило прибыль в 6,5 миллиарда. Чистые активы компании составляли 5 миллиардов рублей в 2021 году.

В марте Sylvamo приостановила производство в Светогорске — в связи с перебоями в поставках химии для отбеливания бумаги — однако позже возобновила его. Тогда предприятие начало выпуск «экобумаги» — неотбеленной офисной и офсетной бумаги желтого цвета. При этом белая также осталась в продаже.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В итоге Sylvamo объявила об уходе из России. В мае компания заявила, что намерена продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат:

— Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, в том числе получить одобрение нашего совета директоров, а также необходимые разрешения правительства для выполнения сделки.

Дарья Пинегина