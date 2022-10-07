Не «мобилизованный» бюджет: татарстанские депутаты предложили сократить траты на праздники и дороги
Парламентарии раскритиковали проект бюджета на 2023—2025 годы из-за «оторванности от реалий»
«В бюджете вообще ничего нет о поддержке наших бойцов. Но мы же можем по частичной мобилизации от республики аптечки всем собрать, — возмущался депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. На парламентских слушаниях представители депутатских фракций поочередно критиковали основной финансовый документ за «оторванность от реалий». Премьер-министр РТ Алексей Песошин призвал к спокойствию: «Заранее, наверное, затраты на специальную военную операцию, на оказание медпомощи предусмотреть сразу невозможно». Зато он заверил, что по экономическим показателям республика идет с опережением. Детали — в материале «Реального времени».
Кто будет лечить инвалидов после СВО?
Парламентские слушания по проекту республиканского бюджета на 2023—2025 годы, подготовленного в условиях проведения СВО, вышли за рамки рутинного обсуждения. Начавшаяся с 21 сентября мобилизационная кампания заставила депутатов перестать воспринимать специальную военную операцию на Украине как нечто очень далекое от обычной жизни. Тревожные настроения сместили фокус внимания парламентариев с привычного разбора бюджетных статей на «мобилизационные» траты. А есть ли они в казне? Какие заложены расходы на оказание медицинской помощи участникам СВО? Какую помощь будут получать семьи ушедших на фронт мужчин? Каков уровень бедности в республике и как с этим быть?
Казалось, что правительство Татарстана готовилось к любым острым вопросам по финансовому обеспечению, но почему-то как раз эти насущные человеческие вопросы «выпали» из поля зрения. Так, абсолютно растерянной выглядела директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова, когда ее спросили, а есть ли у фонда ОМС средства на оплату лечения участников СВО.
— Сейчас будет расти нагрузка на фонд ОМС, так как после проведения СВО в республике появятся инвалиды и их родственники с обострением различных заболеваний. Есть ли у вас проработки-наработки в этой связи? — задал вопрос депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев. Это было единственное, о чем спросили главного распорядителя бюджета татарстанского здравоохранения.
— Такой вопрос не обсуждался, не рассматривался, — без раздумий ответила Алсу Мифтахова. — По существу, у нас есть бюджет, и в рамках этого бюджета... — недоговорила она свою мысль.
Мгновенный отрицательный ответ шокировал депутата. «Я бы рекомендовал вам это обсудить», — оторопел он. — Как же так, мы же живем в реалиях. Разве фонд оторван от действительности?! — воскликнул от недоумения Эдуард Шарафиев.
— Но мы-то формировались на тот период, — сухо объяснили ему из президиума, закрыв обсуждение этой темы.
Почему татарстанцы уезжают лечиться в Чувашию, Оренбург и Киров
Затем депутаты Госсовета погрузились в обычную жизнь татарстанского здравоохранения. Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов спросил, почему жители республики продолжают уезжать за оказанием высокотехнологической помощи за пределы РТ.
— Из года в год у нас не меняется, а даже растет сумма экспорта наших денег за пределы республики, — констатировал он. — Это связано со специализацией, которую устанавливает Москва по размещению федеральных центров или как-то связано с проблемой нашего здравоохранения?
Директор «Территориального фонда обязательного медицинского страхования» не стала скрывать, что отток пациентов связан «с организацией медицинской помощи на территории субъекта». По ее словам, основная часть татарстанцев уезжает в федеральные офтальмологические клиники Чувашии и Оренбурга, а за оказанием квалифицированной помощи при травмах — в травматологический центр Кирова.
— Другие субъекты заинтересованы в привлечении пациентов из Татарстана, — объяснила она, давая понять, что отказывать пациентам в их выборе невозможно.
— А есть ли у вас возможности повлиять на то, чтобы наша система здравоохранения была заинтересована в том, чтобы деньги оставались здесь?, — продолжал выяснять причины оттока Юрий Камалтынов.
Но Алсу Мифтаховой больше нечего было добавить.
— Это вопрос больше к Минздраву РТ, который определяет маршрутизацию оказания медпомощи в районах республики, — пояснила она.
— То есть ваших возможностей нет, — догадался вице-спикер РТ.
— Мы будем работать, — пообещала она.
«При инфляции в 13—14% ощущается как будто 20—25%»
Представителей КПФР волновали низкие зарплаты и пенсии татарстанцев, которые «съедаются» высокой инфляцией в стране.
— При инфляции в 13—14% ощущается как будто 20—25%, — едко пошутил депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин.
Он всерьез обеспокоен тем, что заработные платы отстают от темпов развития экономики.
— При лидерстве по темпам экономического развития Татарстан находится по уровню заработной платы «в четвертом десятке», — сообщил он. И отстает по уровню пенсий. «По среднему размеру пенсий мы уступаем Самарской области, Пермскому краю, Кировской, Нижегородской областям и Удмуртии, — добавил он. — А по минимальному размеру пенсий занимаем последние места с конца, наряду с Чувашией», — возмущался он.
По его словам, небольшое увеличение заработной платы работников бюджетной сферы поддерживает ситуацию, но «прорыва не получается».
Затем Фадбир Сафин выступил за «мобилизацию» бюджета и оптимизацию неуместных расходов.
— В связи с проведением СВО возникают новые риски, которые внесут корректировки в исполнение бюджета. Было бы целесообразно сократить расходы на праздники, а также на Новый год. Можно было бы рекомендовать компаниям с госучастием отказаться от дивидендов и передать доходы в бюджет республики, — предложил он.
«Если кормилец уходит по мобилизации, его семью нужно обеспечить»
— Поддерживаю, нужно расходы на праздничные мероприятия сократить, — подхватил депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.
Он оценил проект бюджет как «очень хороший, сбалансированный, с небольшим дефицитом, но нацеленный на развитие». Он увидел главный его недостаток в том, что бюджет не «мобилизован» на СВО, не отвечает нуждам граждан в условиях локальных боевых действий.
— Выступающие отвечали так, как будто только вчера узнали о санкциях, как будто только вчера узнали об СВО, — отметил он. По его словам, бюджет должен быть скорректирован с тем, чтобы сократить ненужные расходы, а поддержку семей участников спецоперации усилить.
К примеру, нужно сократить расходы на генпланы районов, так как с принятием нового закона расходы улетят в мусорную корзину. Усомнился выступающий и в обоснованности затрат дорожного фонда на строительство дорог. По словам депутата, сельские поселения строят дороги в 2—3 раза дешевле.
— Нужно посмотреть траты дорожного фонда. Сельские поселения при самообложении делают асфальтовые дороги, но в два-три раза дешевле. Почему мы из фонда делаем дороги так дорого? — заметил он.
Одним словом, Шарафиев вел к тому, что бюджет нужно перевести на «военное время»:
— Если кормилец уходит по мобилизации, то его семью нужно обеспечить. И нужно оказать поддержку районам, особенно сельским. Альметьевскому району, может, легче будет поддержать такие семьи, а малым сельским районам — сложно. А в бюджете даже никакой ниточки нет.
В дополнение спикер заметил, что давно занимается отправкой гуманитарных грузов в места проведения спецоперации, но сталкивается с тем, что «нет единого координационного штаба». «Кто как может: кто-то через партийные структуры, кто-то — через общественные организации, кто-то — через Кабмин, кто-то — через Аппарат президента. Давайте создадим штаб, который будет все это регулировать. Помощь будет доходить», — заявил Шарафиев.
Молчавший до сих пор в президиуме премьер-министр РТ Алексей Песошин взял слово. Прежде всего он опроверг утверждения депутата. По его словам, такой штаб создан и все гуманитарные грузы собираются в одном месте.
— Здесь, наверное, недостаток информирования, — уточнил премьер-министр. — Более того, есть конкретные территории, которым оказывается помощь. Если у людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем, но все рекомендации есть. Если хотите, мы можем вас включить в этот штаб, и у вас будет полная информация.
Глава правительства Татарстана заверил, что мобилизованные обеспечиваются экипировкой за счет средств республики, так как федеральные власти разрешают расходовать средства бюджета на эти нужды.
— Ситуация быстро меняется. Наверное, затраты на специальную военную операцию, на оказание помощи сразу предусмотреть невозможно. Но тем не менее собирали мы два батальона, вплоть до экипировки и аптечки, — заключил Песошин.
Заместитель председателя ТТП Сергей Карпухин предложил предусмотреть в бюджете смягчающие меры для мобилизованных предпринимателей и самозанятых, но ему ничего нет ответили.
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