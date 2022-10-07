Не «мобилизованный» бюджет: татарстанские депутаты предложили сократить траты на праздники и дороги

Парламентарии раскритиковали проект бюджета на 2023—2025 годы из-за «оторванности от реалий»

«В бюджете вообще ничего нет о поддержке наших бойцов. Но мы же можем по частичной мобилизации от республики аптечки всем собрать, — возмущался депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. На парламентских слушаниях представители депутатских фракций поочередно критиковали основной финансовый документ за «оторванность от реалий». Премьер-министр РТ Алексей Песошин призвал к спокойствию: «Заранее, наверное, затраты на специальную военную операцию, на оказание медпомощи предусмотреть сразу невозможно». Зато он заверил, что по экономическим показателям республика идет с опережением. Детали — в материале «Реального времени».

Кто будет лечить инвалидов после СВО?

Парламентские слушания по проекту республиканского бюджета на 2023—2025 годы, подготовленного в условиях проведения СВО, вышли за рамки рутинного обсуждения. Начавшаяся с 21 сентября мобилизационная кампания заставила депутатов перестать воспринимать специальную военную операцию на Украине как нечто очень далекое от обычной жизни. Тревожные настроения сместили фокус внимания парламентариев с привычного разбора бюджетных статей на «мобилизационные» траты. А есть ли они в казне? Какие заложены расходы на оказание медицинской помощи участникам СВО? Какую помощь будут получать семьи ушедших на фронт мужчин? Каков уровень бедности в республике и как с этим быть?

Казалось, что правительство Татарстана готовилось к любым острым вопросам по финансовому обеспечению, но почему-то как раз эти насущные человеческие вопросы «выпали» из поля зрения. Так, абсолютно растерянной выглядела директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова, когда ее спросили, а есть ли у фонда ОМС средства на оплату лечения участников СВО.

— Сейчас будет расти нагрузка на фонд ОМС, так как после проведения СВО в республике появятся инвалиды и их родственники с обострением различных заболеваний. Есть ли у вас проработки-наработки в этой связи? — задал вопрос депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев. Это было единственное, о чем спросили главного распорядителя бюджета татарстанского здравоохранения.

— Такой вопрос не обсуждался, не рассматривался, — без раздумий ответила Алсу Мифтахова. — По существу, у нас есть бюджет, и в рамках этого бюджета... — недоговорила она свою мысль.

Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова. Фото: gossov.tatarstan.ru

Мгновенный отрицательный ответ шокировал депутата. «Я бы рекомендовал вам это обсудить», — оторопел он. — Как же так, мы же живем в реалиях. Разве фонд оторван от действительности?! — воскликнул от недоумения Эдуард Шарафиев.

— Но мы-то формировались на тот период, — сухо объяснили ему из президиума, закрыв обсуждение этой темы.

Почему татарстанцы уезжают лечиться в Чувашию, Оренбург и Киров

Затем депутаты Госсовета погрузились в обычную жизнь татарстанского здравоохранения. Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов спросил, почему жители республики продолжают уезжать за оказанием высокотехнологической помощи за пределы РТ.

— Из года в год у нас не меняется, а даже растет сумма экспорта наших денег за пределы республики, — констатировал он. — Это связано со специализацией, которую устанавливает Москва по размещению федеральных центров или как-то связано с проблемой нашего здравоохранения?

Директор «Территориального фонда обязательного медицинского страхования» не стала скрывать, что отток пациентов связан «с организацией медицинской помощи на территории субъекта». По ее словам, основная часть татарстанцев уезжает в федеральные офтальмологические клиники Чувашии и Оренбурга, а за оказанием квалифицированной помощи при травмах — в травматологический центр Кирова.

Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов спросил, почему жители республики продолжают уезжать за оказанием высокотехнологической помощи за пределы РТ. Фото: gossov.tatarstan.ru

— Другие субъекты заинтересованы в привлечении пациентов из Татарстана, — объяснила она, давая понять, что отказывать пациентам в их выборе невозможно.

— А есть ли у вас возможности повлиять на то, чтобы наша система здравоохранения была заинтересована в том, чтобы деньги оставались здесь?, — продолжал выяснять причины оттока Юрий Камалтынов.

Но Алсу Мифтаховой больше нечего было добавить.

— Это вопрос больше к Минздраву РТ, который определяет маршрутизацию оказания медпомощи в районах республики, — пояснила она.

— То есть ваших возможностей нет, — догадался вице-спикер РТ.

— Мы будем работать, — пообещала она.

«При инфляции в 13—14% ощущается как будто 20—25%»

Представителей КПФР волновали низкие зарплаты и пенсии татарстанцев, которые «съедаются» высокой инфляцией в стране.

— При инфляции в 13—14% ощущается как будто 20—25%, — едко пошутил депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин.

Он всерьез обеспокоен тем, что заработные платы отстают от темпов развития экономики.

— При лидерстве по темпам экономического развития Татарстан находится по уровню заработной платы «в четвертом десятке», — сообщил он. И отстает по уровню пенсий. «По среднему размеру пенсий мы уступаем Самарской области, Пермскому краю, Кировской, Нижегородской областям и Удмуртии, — добавил он. — А по минимальному размеру пенсий занимаем последние места с конца, наряду с Чувашией», — возмущался он.

По его словам, небольшое увеличение заработной платы работников бюджетной сферы поддерживает ситуацию, но «прорыва не получается».

Затем Фадбир Сафин выступил за «мобилизацию» бюджета и оптимизацию неуместных расходов. Фото: gossov.tatarstan.ru

Затем Фадбир Сафин выступил за «мобилизацию» бюджета и оптимизацию неуместных расходов.

— В связи с проведением СВО возникают новые риски, которые внесут корректировки в исполнение бюджета. Было бы целесообразно сократить расходы на праздники, а также на Новый год. Можно было бы рекомендовать компаниям с госучастием отказаться от дивидендов и передать доходы в бюджет республики, — предложил он.

«Если кормилец уходит по мобилизации, его семью нужно обеспечить»

— Поддерживаю, нужно расходы на праздничные мероприятия сократить, — подхватил депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Он оценил проект бюджет как «очень хороший, сбалансированный, с небольшим дефицитом, но нацеленный на развитие». Он увидел главный его недостаток в том, что бюджет не «мобилизован» на СВО, не отвечает нуждам граждан в условиях локальных боевых действий.

— Выступающие отвечали так, как будто только вчера узнали о санкциях, как будто только вчера узнали об СВО, — отметил он. По его словам, бюджет должен быть скорректирован с тем, чтобы сократить ненужные расходы, а поддержку семей участников спецоперации усилить.

К примеру, нужно сократить расходы на генпланы районов, так как с принятием нового закона расходы улетят в мусорную корзину. Усомнился выступающий и в обоснованности затрат дорожного фонда на строительство дорог. По словам депутата, сельские поселения строят дороги в 2—3 раза дешевле.

«Поддерживаю, нужно расходы на праздничные мероприятия сократить», — подхватил депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев. Фото: gossov.tatarstan.ru

— Нужно посмотреть траты дорожного фонда. Сельские поселения при самообложении делают асфальтовые дороги, но в два-три раза дешевле. Почему мы из фонда делаем дороги так дорого? — заметил он.

Одним словом, Шарафиев вел к тому, что бюджет нужно перевести на «военное время»:

— Если кормилец уходит по мобилизации, то его семью нужно обеспечить. И нужно оказать поддержку районам, особенно сельским. Альметьевскому району, может, легче будет поддержать такие семьи, а малым сельским районам — сложно. А в бюджете даже никакой ниточки нет.

В дополнение спикер заметил, что давно занимается отправкой гуманитарных грузов в места проведения спецоперации, но сталкивается с тем, что «нет единого координационного штаба». «Кто как может: кто-то через партийные структуры, кто-то — через общественные организации, кто-то — через Кабмин, кто-то — через Аппарат президента. Давайте создадим штаб, который будет все это регулировать. Помощь будет доходить», — заявил Шарафиев.

Молчавший до сих пор в президиуме премьер-министр РТ Алексей Песошин взял слово. Прежде всего он опроверг утверждения депутата. По его словам, такой штаб создан и все гуманитарные грузы собираются в одном месте.

— Здесь, наверное, недостаток информирования, — уточнил премьер-министр. — Более того, есть конкретные территории, которым оказывается помощь. Если у людей есть желание оказать помощь кому-то другому, запретить мы это не можем, но все рекомендации есть. Если хотите, мы можем вас включить в этот штаб, и у вас будет полная информация.

Глава правительства Татарстана заверил, что мобилизованные обеспечиваются экипировкой за счет средств республики, так как федеральные власти разрешают расходовать средства бюджета на эти нужды.

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин заверил, что мобилизованные обеспечиваются экипировкой за счет средств республики, так как федеральные власти разрешают расходовать средства бюджета на эти нужды. Фото: gossov.tatarstan.ru

— Ситуация быстро меняется. Наверное, затраты на специальную военную операцию, на оказание помощи сразу предусмотреть невозможно. Но тем не менее собирали мы два батальона, вплоть до экипировки и аптечки, — заключил Песошин.

Заместитель председателя ТТП Сергей Карпухин предложил предусмотреть в бюджете смягчающие меры для мобилизованных предпринимателей и самозанятых, но ему ничего нет ответили.