«Каждый потерял от 70 тысяч до 32 млн рублей»: в Татарстане накрыли финпирамиду двух братьев альметьевцев

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане пресекли деятельность финансовой пирамиды — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержали двух братьев альметьевцев, они находятся под стражей, сообщили в МВД России по республике.

По информации «Реального времени», речь идет о финпирамиде inmonix.trade. Уголовное дело возбудили в августе этого года по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Сейчас страница сайта недоступна.

Предварительно установлено, что братья создали сайт и активно его рекламировали. Ресурс предлагал посетителям инвестировать в биржевую торговлю по инновационным методикам и получить гарантированный доход в размере одного процента в день. Заявлялось, что такую прибыль кладчикам обеспечат операции с криптовалютой.

Связаться с владельцами платформы можно было исключительно через сайт и мобильное приложение. Информация о регистрации юридического лица, о наличии лицензии, а еще адреса и телефоны не публиковались — несмотря на это, сайт нашел своих клиентов. Они переводили деньги по реквизитам, указанным в рекламе, а еще привлекали к «заработку» новых инвесторов — своих знакомых. Первое время они получали обещанный доход, но затем выплаты прекратились.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек. Каждый из них потерял от 70 тысяч до 32 миллионов рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 145 миллионов рублей. Следователи и оперативники полагают, что попавшихся на уловки мошенников гораздо больше. Братья работали в Казани, Бугульме, Альметьевске, Йошкар-Оле и Нижнекамске — в последнем, по данным «Реального времени», больше всего пострадавших.

Устанавливаются все возможные эпизоды противоправной деятельности и личности потерпевших.

В сентябре следователи МВД РФ объявили в федеральный розыск минимум четырех татарстанцев, подозреваемых в причастности к аферам криптопирамиды Finiko в составе преступного сообщества, выясняло «Реальное время». В этом списке — «советник» проекта Игорь Гаврась, «партнер-директор сети» Евгений Лоскутов, а еще один из зазывал-активистов Альберт Мингазов и Екатерина Овдина, успевшая в 2020-м объявить о личном банкротстве. В рамках дела ОПС Finiko сотрудники МВД РФ направили запросы об оказании правовой помощи в пять иностранных государств — Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и Сент-Люсия.



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Маргарита Головатенко