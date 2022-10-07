В России за девять месяцев банкротами признали 194 145 граждан — это много или мало?
В России за январь — сентябрь 2022 года банкротами признали 194 145 граждан. Это на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года
В общей сложности с момента появления процедуры потребительского банкротства, с октября 2015-го по сентябрь 2022-го несостоятельными признали 669 258 граждан, следует из данных Федресурса.
Инициаторами банкротства в большинстве случаев становятся сами граждане — они выступили заявителями в 96,1% процедур. Кредиторы инициировали 2,7% дел, а Федеральная налоговая служба России — 1,2%.
Наибольшее число граждан, признанных банкротами в январе — сентябре 2022 года, в Краснодарском крае — 9 509. На втором месте по этому показателю Московская область — 9 413 признанных несостоятельными человек, на третьем — Москва (9 297), на четвертом — Свердловская область (7 912), а топ-5 замыкает Башкирия — 7 720.
194 145 человек — это:
- В среднем по 21 571 обанкроченному в месяц.
- В среднем по 2 284 банкрота на каждый регион России — в расчете на 85 субъектов, без учета ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- 0,13% населения России — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.
- Почти треть — 29% — от общего числа признанных банкротами граждан — с октября 2015-го таковыми признали 669 258 человек.
- Почти две трети от числа подлежащих призыву в ходе частичной мобилизации — Минобороны России сообщало о 300 тысячах резервистов.
- Восемь Алексеевских районов Татарстана — там насчитывается 24,5 тысячи жителей.
- Почти 36 поселков городского типа Апастово — на начало 2022 года там проживало 5 398 человек.
- В 1,65 раза больше населения Авиастроительного района Казани — там насчитывается 117 364 жителя.
- На 5,8 тысячи меньше числа въехавших в Казахстан из России после объявления частичной мобилизации — более 200 тысяч человек за две недели.
- На 9,2 тысячи меньше пикового числа заболевших коронавирусом за сутки россиян — 12 февраля сообщалось о 203 249 заразившихся.
- В 27 раз больше числа числа корпоративных банкротств — за январь — сентябрь 2022-го банкротами признали 7 227 юрлиц и КФХ.
- В 41 раз больше числа сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан — за девять месяцев 2022 года их поступило 4 710.
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