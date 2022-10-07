В Татарстане поймали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

В Татарстане поймали сбежавшего из нижнекамской колонии-поселения осужденного. О его отсутствии стало известно 6 октября в 17.30. Сотрудники подразделений розыска УФСИН России по РТ задержали его спустя три часа, сообщили в пресс-службе ведомства «Реальному времени».



Во ФСИН напомнили, что осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны и в часы подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии.

С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на котором она расположена, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Также осужденные могут носить гражданскую одежду.

В сентябре прошлого года в Татарстане задержали двоих осужденных, которые сбежали из уфимской колонии. Побег обернулся новым тюремным сроком. За самовольный уход из колонии по предварительному сговору им грозит до 5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко