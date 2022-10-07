На Алтае никого не призвали по частичной мобилизации

В Республике Алтай никого не призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в telegram-канале сенатора от региона Владимира Полетаева.

По его словам, военкоматы ведут работу по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляют повестки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сейчас во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.

Позже информацию о том, что на Алтае никого не призвали по частичной мобилизации, подтвердил «РИА Новости» пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. На этой неделе он уточнил, что уже в Вооруженные силы России прибыло более 200 тысяч граждан.



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Татьяна Леухина