ЕС разрешил выводить из-под блокировки активы, связанные с КАМАЗом

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам — членам сообщества осуществлять разблокировку замороженных ранее активов некоторых российских физических и юридических лиц. Среди них — активы ПАО «КАМАЗ», сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Активы челнинского предприятия разрешается вывести из-под санкций в связи с необходимостью «сворачивания к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года».

Фото: pixabay.com

Снимать блокировки с российских активов необходимо, убедившись, что данные средства необходимы для прекращения к 7 января 2023 года операционной деятельности, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня 2023 года и как-либо связанных с данным лицом, передает ТАСС.

После начала спецоперации России на Украине КАМАЗ попал под санкции США и Евросоюза. Также против челнинского предприятия ввели ограничительные меры Польша, Великобритания. А в начале апреля Соединенное королевство внесло в санкционный список гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина