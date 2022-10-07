Рим Галиахметов, «Татэнерго»: «Самые ветхие сети в зоне нашего обслуживания находятся в Казани»

Фото: скриншот трансляции

В Казани износ теплосетей составляет 57%. Такую цифру на форуме «100% Татарстан» озвучил заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рим Галиахметов.

— Ветхость тепловых сетей в Татарстане не такая, как в других регионах. Самые ветхие сети сейчас в зоне нашего обслуживания находятся в Казани, значит, 57% износа. По меркам России этот износ совсем незначительный, поэтому рассчитывать на какие-то субсидии в рамках 710-го постановления, где выделяются субсидии регионам [не стоит]. Так, основной критерий — износ должен быть выше 60%. А вот наше предложение — рассмотреть возможность расширения и туда включить более-менее благополучные регионы, потому что мы считаем, что, собственно говоря, ждать износа 60% и более не стоит, лучше опережающими темпами менять и не допускать износа, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Рим Галиахметов предложил продумать «что-то наподобие закона, который у нас был принят по капремонту жилья». По его словам, по инженерным коммуникациям поддержка государства нужна.

В структуру АО «Татэнерго» входят Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС (с тепловыми сетями Заинска), Нижнекамская ГЭС, Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.

В прошлом году в Казани прошли публичные слушания по новой схеме теплоснабжения до 2036 года. Проектом предполагалось максимально загрузить источники «Татэнерго», не учитывая то, что у станций монополиста тепловой отрасли республики имеется дефицит мощности. Подробности — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина