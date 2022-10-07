Электросамокаты получили статус средств индивидуальной мобильности

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Соответствующие изменения в правила дорожного движения утвердило правительство.



Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками — о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На электросамокатах любой массы можно будет ездить по правому краю проезжей части дорог. Это будет разрешено людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Новые правила не распространяются на обычные самокаты и ролики — люди, использующие их, по-прежнему будут считаться пешеходами, сообщается на сайте правительства России.

В начале сентября Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам.

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Татьяна Леухина