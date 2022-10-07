Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. В этот период он приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок, который не может превышать период военной службы. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Фото: kremlin.ru

Прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи предусматривается в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме не предусматривается.

Также президент России подписал закон, позволяющий приостанавливать действие трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы. Кроме того, мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от уплаты пеней за ЖКУ.

21 сентября ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали дать кредитные каникулы гражданам, которые попали под частичную мобилизацию. Также кредитным организациям рекомендовали не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья и не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина