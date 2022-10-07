Объявлены даты следующего Татарстанского международного энергофорума

В Татарстане объявили дату энергофорума-2023

В правительстве республики определили даты следующего Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности — мероприятие пройдет с 5 по 7 апреля 2023 года. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Образован оргкомитет по подготовке форума, в его состав вошли премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместители министра энергетики РФ Евгений Грабчак и Павел Сниккарс, первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, вице-премьер и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Оргкомитету поручено до 31 октября этого года разработать и утвердить план мероприятий энергофорума, а также предусмотреть проведение специализированной выставки TatEnergyExpo-2023 и деловой программы. Как и в прошлые годы, форум пройдет на площадке «Казань Экспо».

— С 5 по 7 апреля на территории МВЦ «Казань Экспо» состоится выставка TatEnergyExpo-2023 в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РТ и соберет профессионалов отрасли, в том числе руководителей крупнейших энергетических компаний, — сообщила директор выставки Татьяна Талова.

Расширить рынки продаж и обменяться опытом

Казанскому энергоуниверситету, «Сетевой компании», «Татэнерго», «Татэнергосбыту», компаниям «СИБУР», «Татнефть» и другим организациям, занятым в сфере энергетики, предложено сформировать свои выставочные экспозиции и организовать проведение мероприятий деловой программы. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра торговли и промышленности Татарстана Олега Коробченко.

Основные цели форума:

Расширение региональных рынков продаж энергетического оборудования и материалов.

Представление технических ноу-хау.

Обмен опытом отечественных и зарубежных производителей.

Развитие и поддержка внутриотраслевой кооперации.

Формирование технической, технологической и ценовой политики в сфере энергосбережения.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В этом году Татарстанский международный энергофорум прошел впервые после переноса в 2020 и 2021 годах в связи со сложной эпидобстановкой на фоне пандемии коронавируса. Форум открывал президент республики Рустам Минниханов — он ознакомился с экспозициями выставки «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022» и участвовал в заседании правительства, посвященном ходу реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачам на 2022 год.



На заседании премьер-министр Алексей Песошин наградил победителей конкурса за лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2021 года. Среди награжденных были и предприятия СИБУРа.

Елена Тихонова