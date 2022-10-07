В Пензе прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от мобилизации

Прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Об этом рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

— Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием, — написал Чиков в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он добавил, что Следком намерен обжаловать это решение.

В конце сентября жителя Пензенской области уведомили о необходимости явиться через три дня в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военкомат. Однако он не пришел. Следственный комитет возбудил уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по статье 328 УК («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований»). Как отмечали юристы, согласно постановлению Верховного суда, возбуждать дела по этой статье можно только в отношении будущих срочников.

Минобороны ранее заявляло, что призовут в рамках частичной мобилизации тех, кто необходим для выполнения определенных задач: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.



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Татьяна Леухина