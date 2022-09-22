Итоги дня: обмен пленными с Украиной, новый сенатор от Татарстана, универсальное пособие на детей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 сентября:
- Полномочиями сенатора от Татарстана наделен заместитель руководителя аппарата президента республики — руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. Его место занял Руслан Мухарлямов.
- В Казани начал работу XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков. Для участия в нем прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. Модератором выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Детали — в материале «Реального времени».
- Сегодня Следком сообщил о завершении следствия по делу казанца Радика Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств и такого же количества разбойных нападений на пенсионерок, а также в трех покушениях на убийство. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.
- Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, прожиточный минимум — до 14 375 рублей. Увеличение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.
- В Татарстане создадут пилотную зону для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем, соглашение на международном форуме Kazan Digital Week подписали особая экономическая зона «Алабуга» и учреждение «Безопасность дорожного движения». Стороны будут участвовать в создании пилотной зоны для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Введение в эксплуатацию первого этапа намечено на конец второго квартала 2023 года.
- Продажи квартир в жилых комплексах, которые построят возле казанского речного порта, начнутся к концу года. Об этом стало известно перед церемонией закладки первого камня в рамках реновации территории речпорта.
- Правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами. Ввести его предлагается уже с 1 января 2023 года.
- Минтруд сообщил, что средний размер универсального пособия на одного ребенка в 2023 году по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей. Новое пособие предоставят семьям, чьи доходы ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.
- Исполком Казани утвердил план мероприятий (дорожную карту) по содействию развитию конкуренции в городе на 2022—2025 годы. С помощью него хотят решить три проблемы — недостаточного количества торговых площадей для реализации продукции, поднять уровень квалификации сотрудников органа архитектуры и уменьшить высокий уровень влияния муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках.
Ключевые события 211-го дня специальной военной операции России на Украине и 2-го дня частичной мобилизации в России:
- Почти сразу после объявления о мобилизации гражданам России стали приходить повестки в военкомат. В них указывались дата и время, в которое нужно подойти в учреждение. Для некоторых из призывников день икс настал сегодня. Корреспондент «Реального времени» посетил несколько военных комиссариатов Казани, чтобы узнать, как в них обстоят дела на второй день мобилизации. О количестве людей, об общем настроении и о добровольцах — в материале издания.
- В приказ военного комиссара Татарстана «Об объявлении мобилизации» внесли ряд изменений. Уточнили пункт об ограничении на выезд пребывающих в запасе. Изначально указывалось, что офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований выезд за пределы района/города запрещен. Теперь стало так: пребывающим в запасе необходимо согласовать порядок выезда и прибытия в военкомате.
- В Кабинете министров Татарстана состоялось заседание призывной комиссии республики. Ее председатель, президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения; обеспечить транспортом, чтобы централизовано привезти призванных на службу из районов в Казань.
- Минобороны России разъяснило порядок частичной мобилизации. Призовут тех, кто необходим для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, однако потребность в таких специалистах минимальна.
- Призывать в ходе частичной мобилизации не будут забронированных граждан, к числу которых относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанных временно не годными по состоянию здоровья; занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также тех, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
- Министерство обороны России сообщило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену», сегодня ночью с подконтрольной Киеву территории Украины возвращены 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР, «которым в плену грозила смертельная опасность». Все они уже доставлены в Россию и находятся в медучреждениях Минобороны России, им предоставлена возможность связаться с родственниками.
- Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, среди освобожденных есть политик Виктор Медведчук.
- Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас России противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков: «Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости». Также Песков отметил, что публикации о якобы мобилизации до 1 миллиона человек — ложь.
- Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии военных, служащих по контрактам, заверил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
- Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что граждане, призванные в ходе частичной мобилизации, смогут получать от 205 тысяч рублей ежемесячно. Конкретный размер выплаты будет определяться исходя из воинского звания и должности. Они будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки. Все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью.
- Критерии годности к несению военной службы необходимо обновить и исключить из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Сейчас от призыва и военных сборов освобождаются призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
- По данным МО РФ, киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За стуки по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС, выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбществоВластьЭкономикаБанкиНедвижимость Татарстан
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