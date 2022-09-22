«Предъявлено больше 30 убийств»: СК направил генпрокурору дело казанского «душителя» Радика Тагирова

Сегодня Следком сообщил о завершении следствия по делу казанца Радика Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств и такого же количества разбойных нападений на пенсионерок, а также в трех покушениях на убийство.



Материалы дела направлены в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Следствием установлено, что преступления совершались с марта 2011 года по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги. Вину Тагиров признал вскоре после задержания.

Ранее в СК уточняли — в финале расследования казанскому «душителю» предъявили 32 жертвы.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тыс. человек с проведением более 5 тыс. экспертных исследований. В декабре 2020 года в результате слаженного взаимодействия следователей, криминалистов Следственного комитета России, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК России и оперативных сотрудников МВД России преступник был изобличен и задержан в Казани, сообщает СКР.

По данным следствия, за плечами у Тагирова две судимости в 2005 и 2009 годов — за хранение оружия и кражу. На момент задержания он трудился слесарем.