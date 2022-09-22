В Кремле опровергли информацию о мобилизации миллиона человек

Публикации о якобы мобилизации до 1 миллиона человек — ложь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это ложь, — сказал Песков «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, который предназначается для служебного пользования, якобы содержатся сведения о призыве до 1 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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Татьяна Леухина