В Татарстане создадут пилотную зону для беспилотных транспортных систем

В Татарстане создадут пилотную зону для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем, соглашение на международном форуме Kazan Digital Week подписали особая экономическая зона «Алабуга» и учреждение «Безопасность дорожного движения», сообщает «РИА Новости».



Стороны будут участвовать в создании пилотной зоны для проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Введение в эксплуатацию первого этапа намечено на конец второго квартала 2023 года.

Предполагается, что благодаря постоянно действующей пилотной зоне будет сформирована база для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко