Власти Казани утвердили дорожную карту по содействию развитию конкуренции до 2025 года — число МУПов сократят

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Исполком Казани утвердил план мероприятий (дорожную карту) по содействию развитию конкуренции в городе на 2022-2025 годы. С помощью него хотя решить три проблемы — недостаточное количество торговых площадей для реализации продукции, уровень квалификации сотрудников органа архитектуры и высокий

уровень влияния муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках.

Проблему дефицита торговых площадок хотят решить путем увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020-му. В этом году их должно насчитываться — 741, в следующем — 766, в 2024-м — 790, а в 2025 году — 815.

Высокий уровень влияния МУПов на конкурентных рынках Казани намерены ограничить с помощью сокращения их количества на них. Делать это будет постепенно: с 11 муниципальных унитарных предприятий в 2022-м, до 10 в 2023-м, до пяти в 2024-м и до двух в 2025-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Уровень квалификации сотрудников органа архитектуры казанские власти планируют повысить. В этом и следующем году на курсу должны отправить по 42 человека, в в 2024-м и 2025-м — по 43.



Согласно одному из исследований, Казань считают одним из самых привлекательных городов для открытия бизнеса — такое мнение выразили 14% опрошенных. Наиболее популярными сферами в столице Татарстана стали производство (21%), общественное питание (18%) и IT (16%).



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Татьяна Демина