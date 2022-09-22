Генштаб РФ пообещал мобилизованным выплаты, соцгарантии и статус как у контрактников

Граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии военных, служащих по контрактам. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Призванные россияне будут ежемесячно получать довольствие по званию и должности, а также надбавки. Все начисленное они смогут переводить родственникам частично или полностью, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что мобилизационное задание для субъекта России зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате.

В Минобороны уточнили, что в армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.



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Татьяна Леухина