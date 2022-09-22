В России предложили увеличить МРОТ до 16 242 рублей

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, прожиточный минимум — до 14 375 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Увеличение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета, — передает «РИА Новости».

На прошлой неделе Минтруд России предложил в следующем году установить максимальное пособие по безработице в размере 12 792 рублей, минимальное — 1 500 рублей. Таким образом, размер пособия по безработице в 2023 году может остаться на уровне 2022 года.

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Татьяна Леухина